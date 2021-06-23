Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Açıklaması
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Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Açıklaması

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, iki mahallenin uygulama imar planlarını bölge sakinleriyle birlikte değerlendirdi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, iki mahallenin uygulama imar planlarını bölge sakinleriyle birlikte değerlendirdi.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Meşeli ve Uzunköy Mahallelerinin uygulama imar planlarını bölge sakinleriyle birlikte değerlendirdi. Başkan Alemdar'a AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, MHP Serdivan İlçe Başkanı Yaşar Kara, meclis üyeleri ve muhtarlar eşlik etti. Toplantıda ortak aklın önemine vurgu yapan Başkan Alemdar, atılacak her adımda önceliklerinin bölge sakinlerinin onayı olduğunu belirterek onların onaylamadığı ve istemediği hiç bir şeyin hayata geçirilmeyeceğini söyledi.

Sokak içlerine de ev yapılabilmesi, mahalleye doğalgaz gelebilmesi için mevcut parseller gözetilerek, tarım arazilerine dokunmadan bir planlama yaptıklarını vurgulayan Başkan Alemdar, "Belediyelerin görevi 30 yıl sonrasının, 50 yıl sonrasının Meşeli'sini, Uzunköy'ünü öngörerek ona göre planlamalarını yapmak, bu plan doğrultusunda alt yapı çalışmalarını hayata geçirmektir. Bu nedenle biz hayvancılığın bölgemizin geçim kaynağı olduğunun farkındalığı ile, tarım arazilerine dokunmadan mevcut parseller üzerinden bir planlama yaptık. 2050 yılında bu bölgenin nüfusu ne olacak, kaç hane olacak, kaç öğrenci olacak, kaç dersliğe ihtiyaç olacak, bunların verileri elimizde. Önceliğimiz elbette tarım. Verimli arazilere sahibiz. Bunun bilinci ile tarım ve hayvancılığı önceleyen bir planlama yaptık. Biz Serdivan'ın merkezine sanayi sokmadık. Çevresinin ekolojisine zarar gelmesin dedik. Havamızı, toprağımızı, geleceğimizi düşünerek hareket ettiğimizi bilin. Ama buranın geçmişi de geleceği de sizlersiniz. Sizin istemediğiniz bir planlamayı biz asla hayata geçirmeyiz" dedi. - SAKARYA

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Açıklaması
Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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