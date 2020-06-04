Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7560 liradan, avro 7,5770 liradan güne başladı.
04.06.2020 08:59 | Son Güncelleme: 04.06.2020 08:59
İstanbul serbest piyasada dolar 6,7560 liradan, avro 7,5770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,7540 liradan alınan dolar, 6,7560 liradan satılıyor. 7,5750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,5770 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,7430 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5650 lira olmuştu.
Kaynak: AA