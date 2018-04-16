Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 178,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 178,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 178,30 liradan, bin 174liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 193 liradan, 162,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 166,50 liradan, bin 147 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 170 liradan, 575 liradan alınan Yarım Ziynet 585 liradan ve 287 liradan alınan Çeyrek Ziynet 292 liradan satıldı. - İSTANBUL