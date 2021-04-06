Son dakika haberleri: Şemdinli'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette silah ve mühimmat ele geçirildi.