Sel felaketinin üzerinden 1 ay geçen Ayancık'ta yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından hayatın normale döndürülmesi için tüm imkanlar seferber edildi.

Selin ardından ilçedeki çalışmalar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismaioğlu koordinesinde hızla devam ediyor.

Felaketin üzerinden geçen bir aylık sürede ulaşım ağında zarar gören çok sayıda yol ve köprü onarılarak hizmete sokuldu.

Cevizli ve Yalı mahallelerinde bodrum katları su ve balçıkla dolan ev, iş yeri ve kamu binaları tamamen temizlendi.

Elektrik ve su akışının sel felaketinin üçüncü gününde yeniden sağlandığı ilçede, su altında kalan Ayancık Devlet Hastanesi, gönüllüler ve askerler tarafından temizlenerek, tekrar hasta kabulüne başladı.

Sel nedeniyle 56 iş yerinin zarar gördüğü Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf için geçici olarak inşa edilen dükkanlar hizmete açıldı. Selde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyünde bu durumdan etkilenen vatandaşlar, AFAD tarafından oluşturulan yaşam konteynerine yerleştirildi.

Çay ıslah çalışmalarının devam ettiği ilçede, yıkılan köprülerin de tekrar inşasına başlandı.

"Tüm imkanlar seferber edildi"

Vali Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, selin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinesinde devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Kentte Ayancık ve Türkeli ilçelerinde etkili olan selin büyük çapta hasara yol açtığını anlatan Karaömeroğlu, "İlk anda helikopterlerle çok sayıda vatandaşımızı güvenli bölgelere tahliye ettik. Türkeli ilçemizde feribot ve çıkarma gemileriyle, mahsur kalanları araçlarıyla Abana limanına ulaştırdık." dedi.

Karaömeroğlu, ilçenin bazı noktalarında selin daha hasar verici olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cevizli Mahallesi'nde çok sayıda bina su ve balçıkla doldu. Ekiplerimiz oralarda gerekli temizlik çalışmalarını yaptı. Ayancık Devlet Hastanesi su baskını nedeniyle bir süre hizmet veremedi. Şu an itibarıyla hastanemiz tekrar hizmete başladı. Babaçay köyünde ağır hasar gören evlerin tamamının yıkımı yapıldı. Orada yeni evlerin inşa edileceği alanlar belirlendi. Bu yönde de süreç devam ediyor. Yine sanayi sitemizde geçici iş yerleri faaliyete girdi. Üretim bacası tütmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız koordinesinde bütün hayatı normale çevirdik."