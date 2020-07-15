Şehitler diyarı Sarıkamış'ta "Milli Birlik" yürüyüşü
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Şehitler diyarı Sarıkamış'ta "Milli Birlik" yürüyüşü

KARS (İHA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Demokrasi Şehitleri Anma Etkinliği düzenlendi.

Şehitler diyarı Sarıkamış'ta
15.07.2020 23:26 | Son Güncelleme: 15.07.2020 23:35

KARS (İHA) – Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik Yürüyüşü ve Demokrasi Şehitleri Anma Etkinliği düzenlendi.

Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında düzenlenen etkinlikte, ilçe protokolü ve vatandaşlar meşalelerle yaklaşık 2 kilometre omuz omuza tekbir getirerek yürüdü. Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, şehitler diyarı Sarıkamış'ın yiğit evlatlarının 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi hep beraber aynı ruhla aynı heyecanla toplandığını söyledi. Koşal, "Bu millet 15 Temmuz'da bir destan yazdı. Bizler bu milletin evlatları olarak hele ki Sarıkamış'ta hele ki şehitlerin diyarında şehitlerin kemiklerini çok şükür sızlatmadık. O tarih de 15 Temmuz'da en büyük destanlardan birini şehitler diyarı Sarıkamış'ın yiğit evlatlar sizler yazdınız sizler başardınız. Devletimizin, milletimizin bekası için bu ezanlar sonsuza dek hüküm sürmesi için vatandaşlarımız topa, tanka, uçağa karşı dik durarak gereğini yapmıştır" dedi.

15 Temmuz Şehitleri Anma programının 4. yıldönümünü anmak için toplandıklarını ifade eden Başkan Serdar Kılıç, "15 Temmuz'da bilindiği üzere dış güçler ile içimizdeki vatan hainleri birleşip ülkemize demokrasiye ve milli iradeye darbe yapmak istediler. Ancak milletimiz Çanakkale'de olduğu gibi, Sakarya'da olduğu gibi, Sarıkamış'ta olduğu gibi, 15 Temmuz'da da cesaretini kahramanlığını göstermiş, dış güçlere karşı içimizdeki hainlere karşı darbe vurmak isteyenlere karşı dik durmuştur" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının yayınlanmasının ardından sonra şehitler anısına Kur'an tilaveti okundu çorba ikramında bulunuldu.

Programa Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Tugay Komutanı Vekili Yarbay Selahattin Hakan Candan, Sarıkamış Belediye Başkanı Vekili Serdar Kılıç, Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Müftüsü Hamza Torun, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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