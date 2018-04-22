Şehit Semih Şahin'in İsmi Yenişehir'de Yaşatılacak

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerin havan saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Semih Şahin'in ismi Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki sokak, cadde veya bir parka verilecek.

Bir süre Yenişehir'de ikamet eden Şahin'in Kırşehirli hemşehrileri ve akrabaları Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik'i ziyaret etti.

Ziyaretçiler, Çelik'ten Yenişehir'de yaşatılması adına Şahin'in isminin ilçedeki sokak, cadde veya bir parka verilmesini talep etti.

Talebi olumlu karşılayan Çelik, konuyu Yenişehir Belediye Meclisi'ne taşıyacağını ve gerekenin yapılacağını söyledi.



Konuyla ilgili Şahin'in hemşehrileri adına konuşan Tekin Deniz, "Şehidimiz her ne kadar Yenişehirli olmasa da uzun yıllar Yenişehir'de ikamet etmişti. Biz şehidimizin akrabaları ve hemşehrileri olarak adının Yenişehir'de yaşatılmasını istiyoruz. Bunun için sayın başkanımız Süleyman Çelik'ten randevu alıp bu talebimizi kendilerine ilettik. Başkanımız talebimizi olumlu karşıladı. Başkanımız gerekenin yapılacağını söyledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. dedi.