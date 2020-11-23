Şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret
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Şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret

23.11.2020 17:46 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:51
Şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın'ı ziyaret etti.

Zehra Yalçın'a çiçek takdim eden Gümüş, Öğretmenler Günü'nü kutladı. Gümüş, "Ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakarlıklar göstererek eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren, çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onlara hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimiz bizlerin baş tacıdır" dedi.

Aybüke öğretmen gibi vatan, millet ve bayrak için can vermeye hazır olduklarını aktaran Gümüş, "Şehitlerimiz ve şehit ailelerimiz bizim en kıymetli varlığımız ve emanetimizdir. Şehidin emaneti olan ailesinin rızasını kazanmaya ve onların her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aybüke öğretmenimiz gibi bizlerde geleceğimiz olan çocuklarımızı dünya ile rekabet edebilen donanıma ve değerlerine sahip çıkan bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Şehit öğretmenimizin kardeşleri olarak geleceğimize sahip çıkacak şanlı bayrağımızı kıyamete kadar dalgalandıracağız" diye konuştu.

Şehit Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın ise ziyaretten dolayı teşekkür ederek, memnun olduğunu ve çok duygulandığını vurguladı. - KARABÜK

Şehit Aybüke öğretmenin annesine ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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