Şehit aileleri ile 'online' bayramlaşma Şehit aileleri ile 'online' bayramlaşma Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferansla görüştüğü şehit ailesinin bayramını kutladı.

Şehit aileleri ile 'online' bayramlaşma

NİĞDE - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında telekonferansla görüştüğü şehit ailesinin bayramını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile telekonferansla görüşme yapan Özdemir, "İnşallah bir daha böyle bayramlar yaşamayalım, hep birlikte coşku içerisinde bayramlar yaşayalım. Ezanlarımız susmadı, bayrağımız inmedi. Burada en önemli olan ise sizlerin yetiştirdiği kahramanların sayesinde huzur içerisinde bir bayram yaşıyoruz" dedi.

Telekonferansa katılan Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir'de Özdemir'e şehit ailelerine gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla teşekkür etti. Şehit aileleri de Özdemir'in kendilerini arayarak bayramlaşmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Öte yandan, Niğde Belediyesi ekipleri, şehit ailelerine bayram çikolatası, maske ve kolonya hediye etti.

Kaynak: İHA