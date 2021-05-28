Son dakika haber! SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONUNDA ADRESLERİNDE BULUNAMAYAN 3 KİŞİ BUGÜN GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberler: SEDAT Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SEDAT Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik bugün İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aranan 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Geçen ay Sedat Peker Suç Örgütü'ne yapılan operasyonlarda adreslerinde bulunamayan kişilere yönelik İstanbul ve Çanakkale'de bugün bir operasyon daha gerçekleşti. Aranan kişilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı