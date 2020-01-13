SEDAŞ'tan arızalara drone'lu tespit ve anında müdahale

13.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:50

Zorlu hava koşullara rağmen 7/24 görev başında olan ekipler, kesintisiz elektrik kullanımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Hendek ve Pamukova, Kocaeli'nin Kartepe ve Bolu'nun Gerede ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu. SEDAŞ ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle enerji hatlarında meydana gelen arızaların onarımı için çalışmalarını yürütürken, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu yüksek kesimlerdeki sorunların tespiti için drone kullandı.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yağmur, fırtına ve kar yağışı Sakarya, Kocaeli ve Bolu'da da etkisini gösterdi. SEDAŞ, müşterilerine kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sağlama hedefi doğrultusunda, kış aylarında ortaya çıkabilen zorlu koşullara karşı önlemlerini aldı. Teknolojinin sunduğu imkanları daha iyi hizmet sunmak için kullanmaya devam eden SEDAŞ arızaların tespiti için drone ile tarama yaptı. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Dikmen mahallesinde, buz yükü ve ağaç devrilmesi nedeniyle hatlarda kopma ve enerji direklerinin yıkılması sonucu arızalar meydana geldi. Arızalara gerekli müdahaleleri yapmak amacıyla 7 gün 24 saat çalışmalarına devam eden SEDAŞ ekipleri, zarar gören ekipmanları değiştirmek ve tekrardan hatlara enerji vermek için dondurucu soğuğa ve kara rağmen sahada onarım ve bakım işlemlerini gerçekleştirdi.

Çalışmaları yakından takip eden vatandaşlar, hızlı ve etkili müdahalesi için SEDAŞ'ın tüm ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler