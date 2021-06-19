Schneider Solar system Güneydoğu Bölge Bayii Diyarbakır'da açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Schneider Solar system Güneydoğu Bölge Bayii Diyarbakır'da açıldı

Schneider Solar system Güneydoğu Bölge Bayii Diyarbakır'da açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Diyarbakır'da hizmete yeni giren Schneider Solar System Güneydoğu Bölge Bayiliğinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır'da hizmete yeni giren Schneider Solar System Güneydoğu Bölge Bayiliğinin açılışı yapıldı.

Kayapınar ilçesinde bulunan Schneider Solar System Güneydoğu Bölge Bayiliğinin açılışına, Diyarbakır Ak Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Bağlar ilçe Belediye Bsşkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Kaya, kanaat önderlerinden Tayyip Elçi ve çok sayıda STK Başkanlarının yer aldığı açılış dualar eşliğinde yapıldı .

Açılış sonrası katılımcılara Schneider Solar Systeminin tanıtımı yapılırken, iş adamı Feyzullah Akyüz, Dr.Esranur Atiç ve eşi Doç .Dr .Ramazan Atiç katılımcılara açılış sonrası davete iştirak ettiklerinden dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Schneider Solar system Güneydoğu Bölge Bayii Diyarbakır'da açıldı
Schneider Solar system Güneydoğu Bölge Bayii Diyarbakır'da açıldı
Schneider Solar system Güneydoğu Bölge Bayii Diyarbakır'da açıldı
Schneider Solar system Güneydoğu Bölge Bayii Diyarbakır'da açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Boris Johnson Adil Karaismailoğlu
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Schneider Solar system Güneydoğu Bölge Bayii Diyarbakır'da açıldı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.6.2021 16:32:10. #1.16#

title