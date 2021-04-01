Şarkılar Bizi Söyler neden yok? Şarkılar Bizi Söyler bugün yok mu? Şarkılar Bizi Söyler yok mu?
Kanal D'nin sevilen şarkı programı Şarkılar Bizi Söyleri ekranda göremeyenler Şarkılar Bizi Söyler bugün yok mu ve Şarkılar Bizi Söyler neden yok konularını araştırdı. Peki, Şarkılar Bizi Söyler neden yok? işte, merak edilen soruların yanıtları...
Birbirinden özel konukları ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler, yeni bölümü fragmanı yayınlandı ve izleyiciler buluşmayı bekliyor. Ancak izleyiciler Şarkılar Bizi Söyler'i ekranda göremedi ve Şarkılar Bizi Söyler neden yok,Şarkılar Bizi Söyler bugün yok mu gibi soruların yanıtlarını araştırdı.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NEDEN YOK?
Her hafta Perşembe günleri izleyici ile buluşan Şarkılar Bizi Söyler yeni gününde ve saatinde izleyici ile buluşacak. Şarkılar Bizi Söyler, 5 Nisan Pazartesi günü 20.00'de ekranda olacak.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER BUGÜN YOK MU?
Ünlü sanatçı Sibel Can ve Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği, Türkiye'nin en güzel şarkılarının seslendirildiği Şarkılar Bizi Söyler, yeni gününde yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Şarkılar Bizi Söyler yeni gününde yeni bölümüyle 5 Nisan Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!
Ünlü sanatçı Sibel Can ve Hakan Altun'un sunuculuğunu üstlendiği, Türkiye'nin en güzel şarkılarının seslendirildiği Şarkılar Bizi Söyler, yeni gününde yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor.
Şarkılar Bizi Söyler yeni gününde yeni bölümüyle 5 Nisan Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!