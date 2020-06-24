Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ciple kaza yaptı (2)
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Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ciple kaza yaptı (2)

ALİŞAN VE AİLESİ TABURCU OLDUManisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı cipin takla atması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan bakıcı Marianne'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şarkıcı Alişan, eşi, oğlu ve bakıcının bulunduğu ciple kaza yaptı (2)
24.06.2020 22:14 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:17

ALİŞAN VE AİLESİ TABURCU OLDU

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, 'Alişan' olarak bilinen şarkıcı Serkan Burak Tektaş'ın kullandığı cipin takla atması sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan bakıcı Marianne'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yunusemre ilçesine kendi imkanlarıyla gelen Alişan, eşi Buse Varol, 2 yaşındaki oğulları Burak Tektaş'ın çeşitli kontrolleri yapıldı. MR çekilen Alişan, eşi Buse Varol, çocukları Burak ve bakıcıları Marianne'in sağlık durumlarının iyi olduğu görüldü. Hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Alişan, "Ben hayatımda ilk kez kaza yaptım. En kötüsü tabi çocuğum ve eşim arabadaydı. Arabada can taşıyoruz. Niye oldu. Niye kaza yaptık onu bile anlamadım. Dümdüz yolda bir anda dumanlar geldi, lastik fırladı bir şeyler oldu. Sağa sola bariyerlere çarpmaya başladık. Ondan sonra da takla attık. Tek düşündüğüm takla atarken hiçbirimize bir şey olmamasıydı. Sonra araba ters düştü. O sırada Buse'ye baktım. Durumu iyiydi hemen 155'i aradı. Ben de tekmeyle camı kırıp kapıyı açtım. Burak'la Marianne'i aldım. Onlar da ve Buse de bir şey olmadığını görünce dedim ki 'Çok şükür'. Sonra arabadan çıktık. Arabanın haline baktım o arabadan sağ çıkmamız Allah'ın bir takdiri" dedi.

'SAĞLIKLIYIZ, İSTANBUL'A DÖNECEĞİZ'Kendileriyle çok ilgilenildiğini belirten Alişan, "Çok arayan oldu. Çok ilgilendiler. Allah herkesten razı olsun. Benim boynumda bir zedelenme var. 2 hafta boyunluk takacağım. Burak'ın hayatını Marianne kurtardı. Çünkü Burak'ın üstüne kapaklandı. O bizim canımız. Onda da hafif bir kas yırtığı var. Başka da bir şey yok. Hepimiz çok şükür sağlıklıyız. İstanbul'a döneceğiz" dedi.

Öte yandan şarkıcı Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt da kaza haberini alır almaz İstanbul'dan Manisa'ya geldi. Hastanede Alişan ve ailesini ziyaret eden Kurt, daha sonra sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneden ayrıldı. Ayrıca Manisa Valisi Yardımcısı Ünal Çakıcı da hastanede Alişan ve ailesini yalnız bırakmadı. Alişan ve ailesi İstanbul'a gitmek üzere Manisa'dan ayrıldı.

Cemil SEVAL/MANİSA, - 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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