Sarıkamış'ta eski müftülük binası yıkılıyor Sarıkamış'ta eski Müftülük Hizmet Binası'nın yıkımına başlandı.

Sarıkamış'ta eski Müftülük Hizmet Binası'nın yıkımına başlandı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nde uzun yıllar Müftülük Hizmet Binası olarak vatandaşlara hizmet veren bina yıkılıyor. Yıkılan binanın yerine yeni Hizmet Binası yapılacak.

Sarıkamış'ta kesilen kurban ve dualarla eski Müftülük Binası'nın yıkımına başlandı. Kaymakam Recep Koşal, İl Müftüsü Yusuf Eviş ve İlçe Müftüsü Torun'nda hazır bulunduğu çalışmada yıkımı yapılan binanın yerine günün şartlarına uygun, donanımlı bir Müftülük Binası yapılarak Sarıkamışlılar hizmetine sunulacak. - KARS

Kaynak: İHA