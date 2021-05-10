Sarıgöl'de salamuralık taze bağ yaprağı alımı başladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde taze üzüm bağ yaprağı alımına başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde taze üzüm bağ yaprağı alımına başlandı.

Sarıgöllü ev kadınlarının taze olarak topladıkları bağ yaprağı, kilosu 4-5 liradan alıcı buluyor. Yöre halkı için geçim kaynağı olan bağ yaprağı, işletmelerde salamura edildikten sonra yurt içi ve dışına gönderiliyor.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, gazetecilere, bölgedeki 113 bin dekarlık alandaki üzüm bağında sonbahar dönemine kadar taze yaprak toplandığını belirtti.

Bu işten özellikle kadınların aile ekonomisine katkı sunduğunu vurgulayan Ülgen, "Şu an kilosu 4-5 liradan alınıyor. Toplanan yaprakların bir bölümü ihraç ediliyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan