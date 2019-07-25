Sarıeroğlu Adana çiftçisiyle buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yılda, sadece tarım değil sanayiden ticarete ve reel sektöre kadar her alanda atılımlar yapacağı bir döneme girdiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra yeniden atılım dönemi olması konusunda ciddi çalışmalarımız olacak" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Adana Çiftçiler Birliği yönetici ve üyeleri bir araya gelip "Türk Tarımını" konuştu.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, bir otelde düzenlenen toplantının açılışındaki konuşmasında, Türk tarımında son 17 yılda, yapısal ve yasal değişiklikleri hatırlatıp, bundan sonra yapılması gerekenler, aksayan yönler ve çiftçinin beklentilerine dikkati çekti. Doğru, "Geçmiş dönemlerde tarıma yapılan destekler tartışılırken 2000'li yılların başında çıkarılan Tarım Kanunu ile tarım desteği tamamen yasallaşmış oldu ve böylelikle tarıma destekleme yapılsın mı? yapılmasın mı? Soruları da son buldu. Tarım ürünlerinin sigortalanması, Lisanslı Depoculuk Kanunu'nun çıkarılması konusunda dünyayı takip eden önemli yasal gelişmeler Türk tarımında önemli adımlar atıldı" dedi.

Çıkarılan bir kararname ile tarımsal desteklerin bir sistematiğe oturtulmasının önemine vurgu yapan Başkan Doğru, bir başka ifade ile her sene destekleme verilecek mi verilmeyecek mi yerine ne kadar verilecek, ne zaman verilecek düzeninin oluşturulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tarım alanlarımızın sit alanı olarak ilan edilmesi, tarımsal finansmanda sıfır faizle tanışmamız, birçok bankanın tarıma kredi açması önemli gelişmelerdir. Toplulaştırma ve Miras Kanununun değişmesi de Türk tarımı için atılmış olumlu adımlardır. Biz toplulaştırmadan en iyi şekilde faydalanan Adanalı çiftçiler olarak bundan dolayı memnuniyetimizi her zaman dile getiririz. Ancak şu bir gerçek ki tüm bu yapısal ve yasal olumlu gelişmelerin yanı sıra halen Türk tarımında çözemediğimiz sorunlar da var."

Başkan Doğru, çiftçinin mevcut sorunlarına da dikkati çektiği konuşmasında, 2019 desteklerine ilişkin kararnamenin hazır olduğunu bildiklerini ancak, henüz açıklanmadığını, oysa ekim sezonundan önce açıklanması ve bir sonraki sezonun tohumu tarlaya düşmeden ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Tarımsal desteklerde bir takım sadeleşmeler yapılması gerektiğini de vurgulayan Başkan Mutlu Doğru, bu konuda hazırladıkları raporu da ilgili mercilere sunduklarını ifade etti.

Başkan Doğru, dövize bağlı olan ithal zirai ilaç ve gübre alan çiftçilerin kur yükselişinden olumsuz etkilendiğini belirterek, tüm zirai kredilerde yeniden yapılandırma yapılarak eski kredilerin vadeye yayılması ve yeni üretim için işletme kredisi açılmasını önerdi.

Havza bazlı üretim modelinin arkasında olduklarını belirten Doğru, ancak havzalara göre üretilecek ürünlerde sadece bilimsel verilerin dikkate alınması gerektiğini, siyasetçilerin müdahale etmemesini ifade etti.

Soğuk hava depolarının olduğu modern Bölgesel Hal Kompleksinin kurulması gerektiği görüşünü de dile getiren Doğru, bunun Adana yatırım planı içine alınmasını beklediklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu'na çiftçinin beklentilerine yönelik duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkan Doğru, Akdeniz meyve sineğinin önlenmesinde büyük mesafe alındığını, ancak halen narenciyede bir pazar sorunu bulunduğuna dikkati çekti. Doğru, "Rusya, Ukrayna ve Irak toplam narenciye pazarımızın yüzde 70'ini teşkil ediyor. Yaklaşık 1.6 milyarlık nüfusu olan Çin pazarının Türkiye ihracatına açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğine de vurgu yapan Mutlu Doğru, açıklanan Tarımda Milli Birlik Projesi ile ilgili görüşlerini de dile getirerek bu projenin tekrar görüşler alınarak hazırlanması gerektiğini hatırlattı. Tarımsal sulamadaki sorunlara da dikkati çeken Doğru, Adana'da kapalı basınçlı sulama sistemine geçilmesi gerektiğini bildirdi.

Konuşmasının sonunda tarım alanlarındaki güvenlik konusuna da dikkati çeken Doğru, çiftçilerin katkılarıyla Doğankent'te yaptırılan karakola personel takviyesi yapılmasını istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ise Adana'nın her alanda kalkınması için tüm AK Parti milletvekilleri ile yoğun gayret içerisinde olduklarını belirterek başladığı konuşmasında, Adana'nın Türk tarımındaki yerinin önemine dikkati çekti.

Sarıeroğlu, Başkan Doğru'nun dikkatini çektiği 17 yılda tarımla ilgili yapılan yasal düzenlemelerin önemine vurgu yaptıktan sonra, "Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa yine diyalog ile istişare ile ortak akılla yapacağız" dedi.

Ekim ayında tarım şurası olacak

Çitçilerle bir araya gelerek yapılan istişarelerin önemini anlatan Sarıeroğlu, "Şu anda tarımsal bazı düzenlemelerle ilgili güncelleme dönemindeyiz. Önümüzdeki kısa, orta, uzun vadeli süreçleri, yeni programın stratejisini belirliyoruz. O yüzden bu yapmış olduğumuz istişareler çok kıymetli" dedi.

Ekim ayında Tarım Şurası olacağını hatırlatan Sarıeroğlu, hazırlıkların yapıldığını, komisyonların çalıştığını ve kendisinin de bu çalışmaları yakından takip ettiğini belirterek, "Tarımla ilgili her başlık Adana'mız için önemli. Adana'nın temsiliyeti önemli. Tarım Şurası kapsamında yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ortak akıl açısından da en önemli platform" diye konuştu.

Jülide Sarıeroğlu, seçim dönemlerinin geride bırakıldığını, şimdi 4 yıl seçimsiz, sadece icraatların yapılacağı bir dönem bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin önündeki seçimsiz 4 yılda, sadece tarım değil sanayiden ticarete ve reel sektöre kadar her alanda atılımlar yapacağı bir döneme girdik. Önümüzdeki 4 yılı ülkemizin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişten sonra yeniden atılım dönemi olması konusunda ciddi çalışmalarımız olacak. Adanamıza ilişkin her süreci ve özellikle tarım ve üreticilerimizle ilgili süreçleri yakından takip ediyoruz. Destekleri, özellikle yağlı tohum konusunda ödemelerle alakalı olarak da süreci çok yakından takip ettik, ediyoruz. Mutlu Bey'in konuşmasında ifade ettiği desteklerin sadeleştirilmesi, önceden duyurulması ve bu konuyla alakalı olarak yeni bir formata geçilmesiyle ilgili hususlar Tarım Şurası kapsamında da tartışılan başlıklardan. Bu konularda da ortak akıl ve istişare süreçlerini etkin işleteceğiz. Yine lisanslı depoculuk konusuyla ilgili soğuk hava depoculuğu ile alakalı olarak başlayan çalışmalarımız var. "

Başkan Mutlu Doğru'nun konuşmasında belirttiği narenciyedeki Çin pazarı konusunun önemine de dikkati çeken Jülide Sarıeroğlu, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü ve gelişmeleri yakından takip edeceğini bildirdi.

Kapalı basınçlı sulama sistemi ile alakalı olarak fizibilite çalışmalarının yapıldığını anlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, bunun bir yıl içerisinde projelendirilerek başlangıcının hayata geçirilmesi ile ilgili adımların hızlı bir şekilde atılacağı müjdesini verdi.

"Tüm AK Parti vekillerimizle birlikte biz sorundan kaçan değil sorunun üzerine giden, inisiyatif alan çözümü konusunda da kendisini ortaya koyan bir zihniyetin temsilcisiyiz" diyen Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Bütün arkadaşlarımızla birlikte sahada ve bizzat işin içerisindeyiz, olmaya da devam edeceğiz. Adana'nın yararına olacak, Adana için faydalı olacak her konuda yine en ön safta olacağız. Adana çok kıymetli bir şehir. Sanayide verilerimiz açıklandı, ilk 500 içerisindeki ikinci 500 içerisindeki buralardaki firma sayılarımızın artırılması, yeni projelerin Adana'ya kazandırılması bizim için çok önemli. İnşallah Ceyhan'da çok kısa zaman içerisinde ilimize çok büyük katkı sağlayacak en önemli stratejik yatırımlarımızdan birisi gerçekleşecek. Ceyhan'da bununla ilgili çok yakın takip içerisindeyiz. Yine Karataş'ta seracılıkla ilgili çalışmalar var."

Sarıeroğlu, "İnşallah açıkladığımız ekonomi paketleri ile birlikte Eylül ayı itibariyle her alanda daha sağlıklı bir sürece gireceğimize inanıyorum. Bunların etkilerini de kısa süre içerisinde tarım başta olmak üzere her alanda göreceğiz" diye konuştu.

Doğru ve Sarıeroğlu'nun konuşmalarının ardından çiftçiler söz alarak, tarımsal konulara ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve ÇÜ Ziraat Fakültesi Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bülent Özekici ise Sulama Birlikleri'ndeki yeni düzenlemeye dikkati çekerek, mevcut uygulamadaki aksaklıklara dikkati çekti. Prof. Dr. Özekici, şunları kaydetti:

"Alınan bir kararla çiftçiler Sulama Birliklerinin Yönetiminden el çektirildi. Oysa, suyu bizzat kullananlar yönetiyordu ve bunun olumlu sonuçlarını görüyorduk. Gerekçesi ise şu; tüm sulama birlikleri içinde sadece 3'te 1'lik bölüm iyi yönetilmiyor. O zaman tıpkı belediyelerde olduğu gibi kayyum atanabilirdi. Belediyelerde yolsuzluk olduğunda belediye kapatılmıyor ki. Bu konuda yapılan düzenlemenin de yeniden gözden geçirilmesini bekliyoruz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, toplantının sonunda, toplantıda gündeme getirilen her konuyu tek tek not aldığını, takipçisi olacağını belirterek, toplantıyı organize eden Adana Çiftçiler Birliği'ne teşekkür etti.

Toplantıya, AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti İl Başkanı Şerif Güler, İl Tarım Müdürü Muhammed Ali Tekin, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Murtaza Kılçık ile çiftçiler katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA