Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yine bir ilke imza atıyor. Merkez, engelli öğrencilerin çevreleri hakkında farkındalık geliştirme ve insanlar dışında diğer canlıların da yaşam hakkı olduğunu fark etmelerini amaçlayarak; empati, iletişim ve duygu duyularının gelişmesini sağlayacak "Şanslı Engel Tanımaz" projesine ev sahipliği yapıyor.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, engelli bireylerin empati, iletişim ve duygu duyularının gelişmesini sağlayacak "Şanslı Engel Tanımaz" projesi ile yine bir ilke imza attı. Proje, engelli öğrencilerin çevreleri hakkında farkındalık geliştirme ve insanlar dışında diğer canlıların da yaşam hakkı olduğunu fark etmelerini amaçlıyor.

Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri ile yürütülecek proje kapsamında, öğrenciler bir dönem boyunca haftada bir gün, bir saat Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yavru Sahiplenme (Yavsa) bölümünde vakit geçirecek. Engelli öğrenciler birimde bulunan yavru köpeklerin beslenmesi, bakımı, temizliği gibi işlemlerden sorumlu olacaklar.

Bir canlının bakımını üstlenerek sorumluluk becerilerini geliştirme, dikkatlerini belirli bir noktada toplama, ekip çalışmasını öğrenme, el, göz, psikomotor ve zihinsel gelişim alanlarının desteklenmesini ve öğrencilerin başarma duygusunu tatmasını hedefleyen "Şanslı Engel Tanımaz" projesine duygu durumu uygun öğrenciler seçiliyor. Her hafta düzenli olarak gerçekleştirilecek buluşmalar, Çankaya Belediyesinin uzman veterinerlerinin gözetiminde olacak. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde başlayan proje, eğitim dönemi boyunca devam edecek. - ANKARA