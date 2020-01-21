Şanlıurfa Valisi Erin, Haranlı vatandaşlarla bir araya geldi

21.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:36

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harranlı muhtar ve vatandaşların sorun ile taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Erin, uzun süreden beri makamında gerçekleştirdiği "Halk Günü Buluşmaları" kapsamında Harran ilçesinden gelen muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kendisine iletilen sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, ilgili kurumlara sorunların çözülmesi yönünde talimatlar verdi.

Buluşmanın sonunda muhtar ve vatandaşlar, Vali Erin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA