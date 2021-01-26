ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti
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ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti

26.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:52

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları hastanede ziyaret etti, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce çarşı merkezinde düzenlenen bombalı saldırının ardından Vali Abdullah Erin, ilçeye giderek olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çarşı esnafı ile görüşen Erin, daha sonra 3 kişinin hayatını kaybettiği patlamada yaralanan 2 kişiyi tedavi gördükleri Tel Abyad Hastanesinde ziyaret etti.

Yaralıların durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Erin, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Erin'e İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve Tel Abyad Koordinatörü Oğuzhan Erdi Atak da eşlik etti.

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti
ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki bombalı saldırıda yaralananları ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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