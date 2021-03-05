Şanlıurfa Ticaret Borsası
05.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:54
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,20-20,65 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,20-20,65 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,55
|5,50
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,50
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,60
|Mısır
|Kg
|1,00
|1,85
|Kütlü pamuk
|Kg
|3,60
|7,10
|Preseli pamuk
|Kg
|11,20
|20,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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