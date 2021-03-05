Şanlıurfa Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Şanlıurfa Ticaret Borsası

05.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:54
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,20-20,65 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı 11,20-20,65 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,55 5,50
Arpa Kg 1,00 1,50
Buğday Kg 1,50 2,60
Mısır Kg 1,00 1,85
Kütlü pamuk Kg 3,60 7,10
Preseli pamuk Kg 11,20 20,65

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Mesut Özil Abdullah Avcı Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:55:25. #1.14#
title