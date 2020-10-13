Şanlıurfa Ticaret Borsası
13.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:36
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50-4,20 liradan satıldı.
Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50-4,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı mercimek
|Kg
|3,50
|4,20
|Fasulye
|Kg
|5,00
|5,25
|Buğday
|Kg
|1,50
|2,32
|Arpa
|Kg
|1,00
|1,41
|Nohut
|Kg
|2,00
|3,60
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın
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