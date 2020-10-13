Şanlıurfa Ticaret Borsası
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

13.10.2020 17:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:36
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50-4,20 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı 3,50-4,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kırmızı mercimek Kg 3,50 4,20
Fasulye Kg 5,00 5,25
Buğday Kg 1,50 2,32
Arpa Kg 1,00 1,41
Nohut Kg 2,00 3,60

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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