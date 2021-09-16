ŞANLIURFA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ŞANLIURFA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde 'tefecilik' suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde 'tefecilik' suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hilvan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, borçlu kişilerin isimlerinin yazılı olduğu defterler ile 1 tabanca ve 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

ŞANLIURFA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ŞANLIURFA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER

EVDE KAÇAK KAZI YAPARKEN YAKALANDILAR; 13 METRE DERİNE İNMİŞLER
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir İbrahim Altay Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Bensu Soral Düm Tek Tek Yıldız Tilbe
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ŞANLIURFA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 15:44:02. #1.17#