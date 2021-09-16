ŞANLIURFA'DA 'TEFECİ' OPERASYONU: 10 GÖZALTI

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde 'tefecilik' suçlamasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Hilvan Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2 ay süren takibin ardından şüphelilerin adreslerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda, borçlu kişilerin isimlerinin yazılı olduğu defterler ile 1 tabanca ve 30 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.