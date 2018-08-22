Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda Yangın (2)

Şanlıurfa'da Oduncu Pazarı'nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Paşabağı Mahallesi'nde odun satışı yapan esnafın faaliyet gösterdiği pazarda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polisler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Ekipler, alevlerin olay yeri yakınlarında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.