Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi - Haberler
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Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Mardin'de kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

ŞANLIURFA (AA) - Mardin'de etkili olan kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle okulların yarın tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Okul, kar, Güncel, Haber

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