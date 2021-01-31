Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
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Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

31.01.2021 21:42 | Son Güncelleme: 31.01.2021 21:46
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

ŞANLIURFA'da harfiyat kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da harfiyat kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Akçakale'den kent merkezine giden sürücüsü öğrenilmeyen 34 YR 5238 plakalı harfiyat kamyonu, Harran ilçesi yakınlarında karşı yönden gelen Mehmet Nuri Karadağ yönetimindeki 44 AAH 630 plakalı otomobille çarpıştı. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada kamyonun önünde metrelerce sürüklenen otomobil, şarampole devirildi. Kazayı gören diğer sürücüler, sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışanlara ilk müdahaleyi yapmak istedi ancak Mehmet Nuri Karadağ, Emin Karadağ ile Mücahit Albay'ın hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Demir yığınına dönen araçtan çıkartılan Kenan Karaduman ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, arama kurtarma ekipleri tarafından otomobilden çıkartılan 3 kişinin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. KAMYON SÜRÜCÜSÜ JANDARMAYA TESLİM OLDU

4 Kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından kamyonunu olay yerinde bırakıp yaya ayrılan sürücü ise jandarma ekiplerine teslim oldu. Acı haberi alan ölenlerin yakınları kaza yerinde sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü
Şanlıurfa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 4 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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