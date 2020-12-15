Şanlıurfa'da iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin lira ceza
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Şanlıurfa'da iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin lira ceza

15.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:54
Şanlıurfa'da iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin lira ceza

Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin lira ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da bir iş yerinde kumar oynayan 20 kişiye 68 bin lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Haliliye ilçesi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 20 kişiye 68 bin lira ceza uyguladı.

İş yerinde yapılan aramada, kumar oynamada kullanılan malzemeler ile 13 bin 310 lira ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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