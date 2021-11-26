Şanlıurfa'da eğitimini tamamlayan sağlıkçılara sertifika verildi - Haberler
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Şanlıurfa'da eğitimini tamamlayan sağlıkçılara sertifika verildi

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da eğitimini tamamlayan sağlıkçılara sertifika verildi

Şanlıurfa'da "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı"nı tamamlayan sağlıkçılara sertifikaları verildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı"nı tamamlayan sağlıkçılara sertifikaları verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi

Şanlıurfa başta olmak üzere bölge illerinden toplam 20 hemşirenin katıldığı programı tamamlayan sağlık çalışanlarına sertifikaları dağıtıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde sertifikalı yoğun bakım hemşire sayısını artırmaya yönelik düzenlenen program 6 hafta sürdü.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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