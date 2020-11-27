ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
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ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

27.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 27.11.2020 18:48

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ bünyesinde savaşçı olarak yer alan kişilerin deşifre edilmesi amacıyla çalışma yürütüldü.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
ŞANLIURFA - DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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