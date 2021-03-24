Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi

24.03.2021 15:03 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:06
Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava Kayseri'de görüldü.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava Kayseri'de görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.B. ve L.B. ile tutuksuz 8 sanıktan 7'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarından bazıları müvekkilleriyle birlikte SEGBİS'le duruşmaya katılırken, bazıları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık A.B. savunmasında, olay esnasında evde olduğunu, karşı tarafın silahlı şekilde gelip, 13-14 yaşlarındaki yeğenlerine ateş ederek yaraladığını, bunun üzere pencereden 3 el ateş ettiğini öne sürdü.

Yakın akrabasını öldürmediğini iddia eden A.B, "Nasıl akrabamı vurabilirim? Yaşanan olayın ardından ailem köyden gitti, karşı taraf evimizi ve tarladaki ekinlerimizi yaktı, hayvanları yağmaladı. Ailem evden bir terlik bile alamadan ayrılmış, mağduruz. Yaklaşık 3 yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık L.B. de saldırıyı gerçekleştirmediğini öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Diğer 7 sanık ise tutuklu sanıklar A.B. ve L.B. ile tutuksuz sanık A.B'yi suçlayarak, bu kişinin de tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.B. ve L.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Harran'ın Damlasu Mahallesi'nde 13 Haziran 2018'de, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Kasım (18) ve Mehmet Biliz (24), Hasan Boğatekin (24), H.B. (15) ve A.B. (16) yaralanmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasım ve Mehmet Biliz ile Hasan Boğatekin hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Hande Erçel Binnur Kaya Jason Statham Birkan Sokullu
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Caner Erkin Bülent Uygun Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 15:07:48. #1.16#
title