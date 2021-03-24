Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavganın sanıklarının yargılanmasına Kayseri'de devam edildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava Kayseri'de görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.B. ve L.B. ile tutuksuz 8 sanıktan 7'si Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatlarından bazıları müvekkilleriyle birlikte SEGBİS'le duruşmaya katılırken, bazıları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık A.B. savunmasında, olay esnasında evde olduğunu, karşı tarafın silahlı şekilde gelip, 13-14 yaşlarındaki yeğenlerine ateş ederek yaraladığını, bunun üzere pencereden 3 el ateş ettiğini öne sürdü.

Yakın akrabasını öldürmediğini iddia eden A.B, "Nasıl akrabamı vurabilirim? Yaşanan olayın ardından ailem köyden gitti, karşı taraf evimizi ve tarladaki ekinlerimizi yaktı, hayvanları yağmaladı. Ailem evden bir terlik bile alamadan ayrılmış, mağduruz. Yaklaşık 3 yıldır tutukluyum, tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Suçlamaları kabul etmeyen sanık L.B. de saldırıyı gerçekleştirmediğini öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Diğer 7 sanık ise tutuklu sanıklar A.B. ve L.B. ile tutuksuz sanık A.B'yi suçlayarak, bu kişinin de tutuklanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar A.B. ve L.B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Harran'ın Damlasu Mahallesi'nde 13 Haziran 2018'de, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, Kasım (18) ve Mehmet Biliz (24), Hasan Boğatekin (24), H.B. (15) ve A.B. (16) yaralanmıştı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Kasım ve Mehmet Biliz ile Hasan Boğatekin hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya