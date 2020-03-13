Sanko'da kitap fuarı heyecanı
Gaziantep'in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi, düzenleyeceği ilk kitap fuarında kitapseverler ile buluşacak.
13.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:24
Gaziantep'in kalbi Sanko Park Alışveriş Merkezi, düzenleyeceği ilk kitap fuarında kitapseverler ile buluşacak.
Tarih, Felsefe, Mitoloji, Bilim, Edebiyat, Kişisel Gelişim ve birbirinden renkli çocuk kitaplarının yer alacağı fuar, 13-29 Mart tarihleri arasında Sanko Park Alışveriş Merkezi ana etkinlik alanında yer alacak.
Fuar, 70'i aşkın yayınevinin katılımı ile her gün 10.00-22.00 saatleri arası gezilebilecek. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA