Saniyelerle düşen tabelanın altında kalmaktan kurtuldu
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Saniyelerle düşen tabelanın altında kalmaktan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Haberler | 3. Sayfa
Saniyelerle düşen tabelanın altında kalmaktan kurtuldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rüzgarın etkisi bir iş yerinin tabelası düştü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde rüzgarın etkisi bir iş yerinin tabelası düştü. Bir vatandaş saniyelerle tabelanın altında kalmaktan kurtuldu.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmurun ardından etkisini gösteren rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özgürlük Meydanı'nda bulunan bir iş yeri tabelasının rüzgarın etkisiyle düşmesi, oradan geçen bir vatandaşın saniyeler içinde kurtulması ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Aynı sokakta esnaflık yapan Sıtkı Kartal adlı vatandaş iş yerinde oturduğu sıra yaşanan rüzgarı kamerasına çekerken saniyeler içinde kurtulan vatandaşı kayıt altına aldı. Yaşanan olayı saniye saniye kayda alan esnaf Sıtkı Kartal, "Komşumla beraber cam kenarında çay içiyorduk. O anda rüzgar ve yağmur başladı. Yaşanan rüzgarın şiddetini bende o anı istemsizce telefonuma çektim. Tam rüzgar şiddetini artmıştı oradan bir bayan geçti ve geçmesiyle karşımdaki iş yerin tabelası düştü. Oradan geçen bayan inan saniyeler içinde kurtuldu. Şükür bir şey olmadı önemli olan bu" dedi. - HAKKARİ

Saniyelerle düşen tabelanın altında kalmaktan kurtuldu
Saniyelerle düşen tabelanın altında kalmaktan kurtuldu
Saniyelerle düşen tabelanın altında kalmaktan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 20:31:50. #1.16#
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