Sandıklı'da koronavirüse karşı traktörle dezenfekte yöntemi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı 56 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmaları kapsamında dezenfektan çalışmaları devam ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı 56 köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çalışmaları kapsamında dezenfektan çalışmaları devam ediyor.

Köyde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar başta olmak üzere, cami, okul, sağlık ocağı, çöp konteynerleri görevlilerce sırta takılan ilaçlama cihazı ile sokaklar ise traktörün arkasına bağlanan makine ile dezenfekte ediliyor.

Sandıklı Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından muhtarlara dağıtılan dezenfektanlar ile çalışmaları yürüttüklerini belirten Koçhisar köyü muhtarı Mehmet Karaağaç, yaptığı açıklamada, köyün ikinci dezenfektan çalışmalarını yaptıklarını söyledi.

Karaağaç, "Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Bize ikinci dezenfektanımızı verdi. Biz de koronavirüs salgınının yayılmaması için elimizden gelen herşeyi yapıyoruz. Sokaklarımızda işlek yerler ve çöp konteynerlerini traktörler yardımı ile dezenfekte yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA