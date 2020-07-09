Sandıklı'da biçerdöverler denetleniyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hububat hasadında çalışan biçerdöverler denetleniyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hububat hasadında çalışan biçerdöverler denetleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, başlanan hububat hasadı ile birlikte arazide çalışan biçerdöverlerin denetimine çıktı.

Ekipler, denetimlerde biçerdöver sürücülerinin evrakları ile araçların eleklerindeki danenin ne kadarının yere döküldüğünü kontrol ediyor.

Denetimlerde ayrıca, biçerdöver sahiplerine, operatör belgeleri, yangın söndürücü ve ilk yardım çantalarının yanlarında bulundurulması gerektiği iletildi.

Kaynak: AA