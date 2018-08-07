Sanayi Elektriğine Üst Üste Zam!

Son beş ayda elektriğe ardı ardına yapılan zamlar ve tarife değişiklikleri sanayicinin de belini büktü. Antalya OSB sanayicisinin girdi maliyetlerini arttıran gelişmede Ağustos ayından itibaren geçerli olacak tarife değişikliğinin neden olacağı zamla yüzleşmek üzere.

Doğalgaz birim fiyatının yüzde 49,5 oranında zamlanması, Elektrik Piyasa Takas Fiyatında (PTF) yüzde 26'lık artışa neden oldu. Bu durumun Antalya OSB sanayicilerinin ağustos ayı elektrik faturalarına yansıması halinde, bölge sanayicisinin elektrik girdi maliyeti son 5 ayda yüzde 52,88 oranında artmış olacak.

Nisan ayında yürürlüğe giren Son Kaynak Tedarik Tarifesi Düzenlemesi Hakkındaki Tebliği ile, Nisan-Temmuz 2018 dönemi elektrik faturaları yüzde 26,88 oranında artmıştı.

"ELEKTRİĞE ARDI ARDINA YAPILAN ZAMLAR, NEFES ALAMAZ HALE GELMEMİZE NEDEN OLMUŞTUR"

Yapılan zamların sektörü zora soktuğunu belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, "Bizler daha fazla üretmek, daha fazla istihdam ve katma değer yaratabilmek için destek ve teşviklerin artmasını, sanayicilerin omuzlarındaki yüklerin hafifletilmesini beklerken tam tersi bir durum ile karşı karşıya kaldık. Sanayi tesislerinin en büyük girdi maliyetleri arasında yer alan elektriğe ardı ardına yapılan zamlar, nefes alamaz hale gelmemize neden olmuştur. Yapılan bu zamlar sanayi üretimini, istihdamını ve ihracatını olumsuz yönde etkileyecektir. Günümüz sert rekabet koşullarında sanayicilerimizin böyle ağır bir yükü kaldırabilmesi hiç kolay değildir. Hal böyleyken üretimin durması ya da personel sayılarının düşürülmesi yüksek ihtimaldir. Bu zamların halka yansıması ise enflasyon olacaktır" dedi.

GELECEĞİMİZİ PLANLAYAMIYORUZ

Elektrik faturalarındaki artışın bunlarla sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Bahar, "210 TL/MWH olan PTF fiyatlarının, 1 Ağustos itibariyle 265 TL/MWH sınırına taşımasıyla yüzde 26 oranında bir artış yapılmış olup, bu daha başlangıçtır. Ayrıca 2018 yılı için öngörülen YEKDEM maliyetleri, Temmuz-Aralık dönemleri için yeniden belirlenmiş, 2018 Temmuz-Aralık dönemi YEKDEM maliyet ortalaması 38,62 TL/MWH iken, 51,32 TL/MWH seviyelerine taşınmıştır. YEKDEM maliyet ortalaması, şu ana kadar sözünü hiç etmediğimiz ayrı bir artış kalemidir. Bu durum sanayicilerin girdi maliyetlerinin öngörülemez hale gelmesine neden olmaktadır. Yarının planlanamadığı bir sistemde yatırım yapmak, karanlıkta yolunuzu bulmak kadar zor ve tehlikelidir" ifadelerini kullandı.

ÜRETMEK ZORLAŞIYOR

Sanayi üretiminin önündeki engellerin kaldırılması ve sanayicilere nefes aldıracak uygulama ve tarifelerin hayata geçirilmesini talep eden Bahar, "Üretmek her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ülkemizin ve milletimizin kalkınması ve güçlenmesi için elini taşın altına koyan sanayiciler, kan kaybetmeye başlamıştır. Bizler açılan yaralarımız sarılacak umuduyla beklerken, yeni yaraların açılmasına neden olan tarife ve uygulamalar ile karşılaşıyoruz. Devletimizin güçlü elini, omuzlarımızda rahatlatıcı bir güç olarak hissetmek istiyoruz" diye konuştu.