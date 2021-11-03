Sanat şehirde, caddeler yürüyor

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Unutulan Türk el sanatı kırkyama, yeni bir moda ve sanat eserinin öncüsü olarak Gamze Hongur Altınok ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle tasarım ve girişim yolculuğu ile buluştu. Ürünü bir tablo ölçüsünde sanat eseri olarak hayal ederek, 7'den 77'ye giydirmek üzere tasarladı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında çalışmalarını sürdüren ESMEK ile el ele vererek çeşitli renkte olan ilk koleksiyonunu hazırladı. Eski el sanatı, ekim ayında üreten kadınların el emeği ile Eskişehir'de adeta sanat şölenine dönüştü.

Türk el sanatı kırkyamayı Cumhuriyet kadınlarının yaratıcı el emeği ile gelecek nesillere sürdürülebilir kılmayı hedeflediğini ifade eden Gamze Hongur Altınok, Cumhuriyet kenti Eskişehir'den 29 Ekim'de bu yolculuğunu başlattı. ESMEK'te kırkyama üzerine çalışan kadınlar ile el ele yürüttüğü çok ayrıcalıklı koleksiyonunun satış kanalını, çeşitli girişim yarışma başvuruları sonrasında 15 Kasım tarihi itibari ile sosyal medya hesabından paylaşacağını ifade eden Hongur Altınok, desteği dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Gamze Hongur Altınok'un sosyal girişimi olan 'Esmehan' koleksiyonu, 29 Ekim tarihinde Eskişehir'den yola çıktı.

'Sanat Şehirde, Caddelerde Yürüyor' Basın bültenine ek bilgi notu:

Gamze Hongur Altınok Kimdir?

Enerji ve finans alanında faaliyetlerini sürdürmekte olan Gamze Hongur Altınok kurumsal şirketlerin insan kaynakları süreçlerini toplam 24 yıllık çalışma süresince yürütmüştür. Kariyerine 'ES'* vererek, çeşitli yetkinlik becerisi ile girişim yolculuğunu A'dan Z'ye kendisi tasarlamıştır. Güzel Eskişehir'imizin Osmanlı döneminin, eski ruhunu sokaklara taşıyan geleneksel Türk konut mimarisi ile Odunpazarı, çocuk, genç ve yaşlı herkesin beğenisini alan Sazova Parkı, denizi olmayan Eskişehir'in gerçek deniz kumu kullanılarak yapılan yapay ama gerçek gibi plajı Kentpark'ı, Porsuk Çayı'nda gondol keyfi,Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykel Müzesi, OMM Müzesi, Atlıhan El Sanatları Çarşısı ile Eskişehir'in çeşitli mimari yapısı, sanat ve kültürü büyüleyerek ESMEK mezunları ile buluşturmuştur.

Kuşaktan kuşağa, nesilden nesle sürdürülebilir kılmayı hedeflediği girişim yolculuğu ile bundan böyle yüksek enerjisini yaratıcı kadınlarımıza yeni iş kolu yaratarak sürdürme hedefindedir. Yarı Maraton koşucusu, evli ve iki çocuk annesidir.

(*) Ara vermek anlamında Eskişehir'in 'ES'i ile Eski'nin 'Es'inden esinlenerek kullanılmıştır.

Kırkyama Nedir?

Geçmişte,

Kırkyama, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde bir dönem yoksul kesimin giyim gereksinimini karşılamak amacıyla çeşitli kumaş parçaları bir araya getirilerek değişik şekil ve desenlerle dikilmesi suretiyle giyim ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilen bir el sanatıdır.

Anadolu'da giyim dışında; masa, sehpa ve yatak örtüsü yapmak amacıyla da elde aynı dikiş yönteminin uygulandığı bilinmektedir.

Günümüzde ise,

Batılı Ülkelerde özellikle ABD'de (patchwork) adıyla el sanatı dışında makine dikiş yöntemi ile uygulama alanı bulmuşken Ülkemizde kadınlarımızın el emeği dikiş yöntemi ile sanata dönüştürülerek çeşitli örtü yapımında uygulama alanı bulmuştur.

Gamze Hongur Altınok, Tekstil Sanayii'nin bir parçası olarak bu giyim tasarımını günümüzde eski Türk el sanatı dikiş yöntemi ile çeşitli ve renkli küçük kumaş parçalarını bir araya getirerek bir tablo ölçüsünde koleksiyon olarak hazırlamıştır. El sanatı ile eskiyi yaşatmak ve kadınlarımıza el sanatını kullanarak ekonomik katkıda bulunmayı düşünerek projesini hayata geçirmek çabasındadır.

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