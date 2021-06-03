Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
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Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi

Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam dönemi sona erdi
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın istifasını yönetim kuruluna sunduğu bildirildi.

Yönetim kurulunun Sağlam'ın istifasını kabul ettiği belirtilen açıklamada, deneyimli teknik adama bugüne kadar takıma sunduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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