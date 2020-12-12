Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi
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Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi

12.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:58

Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun sessizliğe bürünürken, belediye ekipleri de kalabalık cadde ve sokakları yeniledi.

Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi

SAMSUN - Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun sessizliğe bürünürken, belediye ekipleri de kalabalık cadde ve sokakları yeniledi.

Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına Samsun'da uyulduğu gözlemlendi. Şehrin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe bürünürken, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de şehrin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu caddelerden biri olan İstiklal Caddesi'ni (Çiftlik Caddesi) yeniledi. Tahrip olan bloklar tamir edilirken, kullanılamaz olanlar da yenilendi.

Şehrin belirli noktalarında denetim yapan kolluk kuvvetleri, yaya ve araç denetimlerini büyük bir özenle gerçekleştirdi.

Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi
Samsun kısıtlamada sessizliğe büründü, belediye ekipleri cadde ve sokakları yeniledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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