Samsun İHH'dan "Önce Çocuklar Bayram Etsin" şenliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun İHH'dan "Önce Çocuklar Bayram Etsin" şenliği

Samsun'da, Vezirköprü ilçesinin en uzak kırsal mahallesinde Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) gönüllülerince çocuklara bayram sürprizi yapıldı.

Samsun İHH'dan
30.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 30.07.2020 15:38

Samsun'da, Vezirköprü ilçesinin en uzak kırsal mahallesinde Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) gönüllülerince çocuklara bayram sürprizi yapıldı.

Samsun İHH gönüllüleri, Vezirköprü ilçesinin Altınkaya mahallesinde Kurban Bayramı öncesi "Önce Çocuklar Bayram Etsin" sloganıyla bayram şenliği düzenledi.

İlçe merkezine en uzak köy olan Altınkaya köyünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi.

İHH gönüllülerinin getirdikleri zeka oyunlarıyla neşelenen çocuklardan ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen 57'sine ve iki engelli gence bayramlık ayakkabı ve elbise hediye edildi.

Çocuklara şeker, çikolata, balon ve dondurma da verilen şenlikte, onların mutluluğuna büyükler de katıldı.

İHH gönüllüleri, köyde yaşayan yetim ailelerini ve hastaları da ziyaret ederek, bayram öncesinde moral verdi.

Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okudan, yaptığı açıklamada, yeryüzünde, özellikle bölgelerinde ulaşılmadık kimse kalmaması için gerekirse kapı kapı dolaşacaklarını söyledi.

Okudan, "Modern zamanların bizden çaldığı insanlık ve kardeşlik adına ne kadar güzel duygu var ise onları yaşatmaya azmettik. Bunun için de çalışmalarımızı hayırseverlerimizin desteğiyle büyüterek devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Altınkaya Mahalle Muhtarı Yahya Yılmaz ise mahallenin şehirden uzak ve ulaşımın zor olması sebebiyle bu tür etkinliklerin çocuklar açısından önem taşıdığına işaret ederek, tüm gönüllülere ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Magazin
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Güncel
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu 3. Sayfa
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Yaşam
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Yaşam
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Güncel
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
700 yıllık kervansarayda 'korsan' restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
11 yıl yalan söyledi 11 yıl hapis yatacak! Goril Rafiki'yi öldüren avcı suçunu itiraf etti
11 yıl yalan söyledi 11 yıl hapis yatacak! Goril Rafiki'yi öldüren avcı suçunu itiraf etti
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Bahçeli için mesaj yayınladı: Allah doğru olanların yanındadır
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Bahçeli için mesaj yayınladı: Allah doğru olanların yanındadır
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Özlem Zengin Fatih Sultan Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Pelin Akil Kerem Bursin Şeyma Subaşı
Spor Okan Buruk Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ahmet Ağaoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Rusya Bayram Fahrettin Koca Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Samsun İHH'dan "Önce Çocuklar Bayram Etsin" şenliği - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 15:38:56. #1.14#
title