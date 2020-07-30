Samsun İHH'dan "Önce Çocuklar Bayram Etsin" şenliği Samsun'da, Vezirköprü ilçesinin en uzak kırsal mahallesinde Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) gönüllülerince çocuklara bayram sürprizi yapıldı.

Samsun'da, Vezirköprü ilçesinin en uzak kırsal mahallesinde Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği (İHH) gönüllülerince çocuklara bayram sürprizi yapıldı.

Samsun İHH gönüllüleri, Vezirköprü ilçesinin Altınkaya mahallesinde Kurban Bayramı öncesi "Önce Çocuklar Bayram Etsin" sloganıyla bayram şenliği düzenledi.

İlçe merkezine en uzak köy olan Altınkaya köyünde düzenlenen etkinlikte çocuklar, palyaço eşliğinde doyasıya eğlendi.

İHH gönüllülerinin getirdikleri zeka oyunlarıyla neşelenen çocuklardan ihtiyaç sahibi olarak tespit edilen 57'sine ve iki engelli gence bayramlık ayakkabı ve elbise hediye edildi.

Çocuklara şeker, çikolata, balon ve dondurma da verilen şenlikte, onların mutluluğuna büyükler de katıldı.

İHH gönüllüleri, köyde yaşayan yetim ailelerini ve hastaları da ziyaret ederek, bayram öncesinde moral verdi.

Samsun İHH Yetim Birimi Sorumlusu Sakine Okudan, yaptığı açıklamada, yeryüzünde, özellikle bölgelerinde ulaşılmadık kimse kalmaması için gerekirse kapı kapı dolaşacaklarını söyledi.

Okudan, "Modern zamanların bizden çaldığı insanlık ve kardeşlik adına ne kadar güzel duygu var ise onları yaşatmaya azmettik. Bunun için de çalışmalarımızı hayırseverlerimizin desteğiyle büyüterek devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Etkinliğin düzenlenmesine öncülük eden Altınkaya Mahalle Muhtarı Yahya Yılmaz ise mahallenin şehirden uzak ve ulaşımın zor olması sebebiyle bu tür etkinliklerin çocuklar açısından önem taşıdığına işaret ederek, tüm gönüllülere ve destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA