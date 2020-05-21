Samsun, gayrimenkulde dolara karşı direndi Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS sponsorluğuyla yapılan ve TVNET'te yayınlanan Gayrimenkul Ekonomisi programında Genel Müdürü Kurtuluş Altun, Samsun'un değer artışını değerlendirdi.

Gayrimenkul sektörünün, büyük veri (big data), yapay zeka ve blok zinciri (blockchain) teknolojilerinin desteğiyle, endeksleşerek borsalaşması amacıyla kurulan GABORAS, gayrimenkul sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Sektör gündeminin konuşulduğu Gayrimenkul Ekonomisi programında açıklamalar yapan GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, ülkemizde gayrimenkulün değer kazandığı illerden biri olan Samsun'u değerlendirdi.

TVNET'te yayınlanan Gayrimenkul Ekonomisi programında bu hafta Samsun'u inceleyen Kurtuluş Altun, Samsun ve ilçelerinde özellikle dolar karşısında gayimenkullerin durumunu veriler ışığında yorumladı. Gayrimenkulün kıymet olabilmesi için tek seçeneğin ölü yatırımdan çıkartılması gerektiğine de vurgu yapan Altun, dolar karşısında öz varlıklarımızı korumamız gerektiğinden bahsetti.

SAMSUN'UN GAYRİMENKUL EKONOMİSİ HAREKETLİ

Her hafta bir şehrin değerlendirildiği programda konuşan Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Samsun dolar bazında direndi diyebiliriz. Bu bölgede hareketlilik konusunda en yoğun illerden bir tanesi. Merkezin yanında ilçelerinin de hareketli olduğunu görüyoruz. Terme, Ondokuz Mayıs, Bafra, Yakakent, Atakum konut değer artışı en yüksek olan ilçelerimizin başında geliyor. GABORAS olarak yapmaya başladığımız yerelden veri doğrulama sayesinde bu ilçelerdeki değerleri tek tek kontrol ediyoruz. Samsun genelinde bulunan 1.143.722 parselin 190.493 tanesinde satış işlemi olduğunu görüyoruz. Bu rakam, bölgede ciddi bir hareketlilik olduğunun kanıtı sayılır. 2019'un ilk dört ayıyla 2020'nin ilk dört ayını karşılaştırdığımızda dolar değişim haritasında Samsun'un değer artışının yüzde 16 olduğunu görüyoruz. Aynı dönemde doların artışı yüzde 18 olmuş. Bu veriler ışığında Samsun dolara direndi diyebiliriz."

DÜNYADA GAYRİMENKUL EKONOMİSİNİN DEĞERİ 228 TRİLYON DOLAR

Gayrimenkul ekonomisi ile ilgili bilgi veren Kurtuluş Altun, "Dünyanın en büyük ekonomisi 228 trilyon dolar ile gayrimenkul ekonomisi. Petrol ticaretinin iki katı. Bu da bize dünyadaki hiçbir sektörün gayrimenkulle yarışamayacağını gösteriyor. Türkiye'de gayrimenkul sektörünün gerçek değerini görebilmemiz için kayıt dışı varlıklarımızı kayıt altına almamız gerekiyor. Şu anki tabloda sektör, gayrisafi milli hasılamızın yüzde 24'üne tekabül ediyor" dedi.

Ülkemizin bulunduğu coğrafi konuma dikkat çeken Altun, "Dünyanın en değerli coğrafyasında yaşıyoruz. Bunun daha çok üstünde durmamız gerekiyor. Bu konumu daha iyi algılamamız, daha iyi yönetmemiz, daha iyi tanımlamamız ve daha iyi anlatmamız gerekiyor" dedi.

ÖLÜ SERMAYEYİ GERİ KAZANMALIYIZ

Türkiye'de gayrimenkulün ölü sermaye haline dönüştüğünü ve bunun gayrimenkulün borsalaşmasını engellediğini söyleyen Altun, "Özellikle büyük dernek ve vakıflarımızın başındaki büyüklerimize seslenmek istiyorum; Ne kadar gayrimenkullerimiz var ve bunlar bizim için ölü sermaye mi? Biz bu vakıf ve derneklere istedikleri düzeyde yardımcı olmaya hazırız. Yeter ki ellerindeki gayrimenkuller ölü sermayeye dönmesin" dedi.

Kaynak: Bültenler