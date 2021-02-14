Samsun'daki kazada yaşamını yitiren baba ile oğlunun cenazeleri toprağa verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde pikabın baraj gölüne devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, toprağa verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde pikabın baraj gölüne devrilmesi sonucu hayatını kaybeden baba ile oğlunun cenazeleri, toprağa verildi.

Kazada yaşamını yitiren Dursun Ali Doğan ile oğlu Hüseyin Doğan'ın cenazeleri, otopsi işleminin ardından yakınlarınca alınarak Bafra Asri Mezarlığa getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından baba ile oğlunun cenazeleri, aile kabristanlığında Dursun Ali Doğan'ın 8 yıl önce yaşamını yitiren diğer oğlu İbrahim Doğan'ın yanına defnedildi.

Dursun Ali Doğan'ın küçük oğlu İbrahim Doğan'ın da 2013 yılında, içinde bulunduğu aracın Altınkaya Baraj Gölü'ne devrilmesi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Baba ve oğul ile aynı kazada hayatını kaybeden Kamil Öztürk'ün cenazesi ise dün toprağa verilmişti.

Samsun'un Bafra ilçesinde 12 Şubat'ta cenazeden dönenlerin içinde olduğu pikabın Derbent Baraj Gölü'ne devrilmesi sonucu 3 kişi ölmüş, 1 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol