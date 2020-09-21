Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
21.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:29
Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
İshaklı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenleyen ekipler, 237,26 gram metamfetamin, hassas terazi, 2 uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar para ele geçirdi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş