Samsun'da sahte 4 bin dolarla yakalanan Irak uyruklu zanlı serbest bırakıldı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'da düzenlenen operasyonda, sahte 4 bin dolarla yakalanan Irak uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen operasyonda, sahte 4 bin dolarla yakalanan Irak uyruklu şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun-Sinop kara yolundaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, 100 dolarlık sahte 40 banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan Irak uyruklu T.S.A. emniyete götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.