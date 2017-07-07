Samsun'da Mavi Bayrak Heyecanı

Samsun'da Mavi Bayrak kazanan 5 plaja törenle bayrakları asıldı.



"2017 Yılı Samsun İli Mavi Bayrak Ödül Töreni" Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi İnci Plajı'nda yapıldı. Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan İnci Plajı'nda düzenlenen törende konuşan Bakan Kılıç, önemli açıklamalarda bulundu. FETÖ ile mücadelenin son hızıyla devam ettiğini ifade eden Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Bütün Bakan arkadaşlarımız kendi bürokrasilerindeki ve tüm bürokrasilerdeki FETÖ ile mücadele konusunda 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Elinde bilgisi, belgesi olan kim varsa cumhuriyet savcılarımız sizleri beklemektedir. Öyle elimde bir şeyler var ama bunları sorarlarsa söylerim, kusura bakmayın bu milletin mücadelesine destek vermek değildir. Biz elimizdeki her türlü bilgi ve belgeyi savcılarımızla paylaşıyoruz. Zaten bu dava böyle yürüdü. Samsun'da çok iyi işleyen bir adalet mekanizması var. Bu mücadele, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında en son kişi ayıklanıncaya kadar devam edecektir" dedi.



"Laf üstüne laf koymaya değil iş üstüne iş koymaya geldik"



18 Temmuz'da Samsun'da yapılacak olimpiyatları 200 ülkenin takip edeceğinin altını çizen Bakan Kılıç, "Sahillerimizin güzelliği tescilleniyor. Samsun'da yapılan hijyenik çalışmalar bir nişane alıyor. Samsun'daki organizasyon ve yapılan çalışmalar bu akşam ilk tacını giyiyor. Samsun'a AK Parti iktidarları öncesinde hayal bile edilemeyen eserler kazandırıldı. Bunların başında Samsunumuzun yeni stadyumudur. Bu stadın görücüye çıktığı organizasyon, dünyanın 200 ülkesinde izlenecek bir organizasyondur. 18 Temmuz günü yapılacak açılışı 200 ülke takip edecek. Orada Samsun-Türkiye denilecek. Bu işler lafla olmuyor. Sayın Başbakanımızın da dediği gibi, laf üstüne laf koymaya değil iş üstüne iş koymaya geldik" şeklinde konuştu.



"Samsunspor'un sahibi Samsun'dur"



Samsunspor'u sahiplenmeye çalışanlara da seslenen Bakan Kılıç, şunları söyledi:



"Bazıları konuşuyorlarmış, duyuyorum. Ben seçim zamanı stadyuma gelenleri hatırlıyorum. Daha önceki seçimlerde seçimlere 2-3 hafta kala tribünlere gelip, tribünlerde oturup sonra da 1 sene hiç uğramayanları çok iyi hatırlıyorum. Bu sözde Samsunlu-Samsunsporlulara da bir çift sözüm var. Siz sakın ha gelmeyin ha. Onlar kimler olduklarını biliyorlar. Bazı siyasi partilerin ilçe temsilcileri seçim öncesi stadyuma gelip sonra da yok olanlar. Size ihtiyacımız yok, gelmeyin. Samsunspor'un da size ihtiyacı yok. Samsunspor'un sahibi Samsun'dur. O kişi, bu kişi, değildir. O siyasi parti, bu siyasi parti değildir. Kusura bakmasınlar, hiç kimse bizim Samsunluluğumuzu, Samsunsporluluğumuzu sınamaya kalkmasın. Hele Samsunluluğumuzu sınamaya hiç kalkmayın. Sınıfta kalırsınız. Bizim ecdadımızdan beri ne olduğumuz ortadır. Ne yaptığımız bellidir. Bu noktada siz verecek tek cevabımız var. Aynaya bakın kendi durumunuzu inceleyin."



Başkan Yılmaz: "Mavi Bayrak almak büyük bir başarı öyküsüdür"



Mavi Bayrakların öneminden bahseden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf ziya Yılmaz, "Şehrimizde bulunan 18 km'lik sahilin her km'si için Mavi Bayrak talebinde bulunduk. Mavi Bayrak talebinde bulunmak demek, 'biz artık bu 18 km'lik sahilde hiçbir yerde hiçbir evsel atığın denize katılmasına müsaade etmiyoruz' demektir. Mavi Bayrak almak kolay bir iş değil. Karadeniz'de 900 km sahil var. Doğudan batıya kadar, 900 km'lik sahilde sadece Ordu'da 2-3 tane, bugün de Samsun'da 7 tane olmak üzere Mavi Bayrak var. Bunun dışında kimsede Mavi Bayrak yok. Mavi Bayrak almak büyük bir başarı öyküsüdür. Bu emeği ve uğraşı gösteren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Açılışta ayrıca söz alan Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan mavi bayrak almanın çok önemli bir başarı gerektirdiğini söylediler.



Toplantıya ayrıca AK Parti Samsun Milletvekilleri Hasan Basri Kurt, Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, ilçe başkanları ve davetliler katıldı.



Konuşmaların ardından Mavi Bayrak göndere çekildi. Mavi Bayrak almaya Atakum'da İnci, Güzelyalı, Körfez ve OMTEL, Terme'de ise Miliç Plajları hak kazandı. 2016 yılında Samsun'da 2 plajda Mavi Bayrak dalgalanırken, bu sayı 2017 yılında 7 plaja ulaştı. - SAMSUN