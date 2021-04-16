Samsun'da konut satışları 1 yılda yüzde 3,1 azaldı
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Samsun'da konut satışları 1 yılda yüzde 3,1 azaldı

Samsun'da konut satışları 1 yılda yüzde 3,1 azaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Samsun'da 2021 yılı Mart ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 3,1 azalarak bin 679 olarak gerçekleşti.

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Samsun'da 2021 yılı Mart ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 3,1 azalarak bin 679 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı mart ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Samsun'da 2021 yılı Mart ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 3,1 azalarak bin 679 olarak gerçekleşti.

Samsun'da 2021 yılı Mart ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 3,1 azalarak bin 679 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 111 bin 241 oldu. Bin 679 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 1,5'i Samsun'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 20. sırada yer aldı.

Samsun'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda yüzde 63,4 azalarak 247 olarak gerçekleşti

Samsun'da ipotekli konut satışları sayısı 247 olarak gerçekleşti. Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Samsun' un payı yüzde 1,1 ile 22. sırada yer aldı. Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,6 olarak gerçekleşti.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

"Samsun'da diğer satış türleri sonucunda bin 432 konut el değiştirdi. Samsun'da toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı yüzde 85,3'ür. Samsun'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından yüzde 1,6'Iık pay alarak 19. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artış göstererek 77 bin 876 oldu. Samsun'da ise bin 679 konut satışının 598'i (yüzde 35,6) ilk satış, bin 81'i ise (yüzde 64,4) ikinci el satış olacak gerçekleşti." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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