Samsun'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir marketten cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir marketten cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki marketten cep telefonu çalındığını fark eden çalışanlar, durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi ekipleri, inceledikleri güvenlik kameralarından hırsızlığı Emrah C'nin yaptığını belirledi.
Yürütülen çalışma sonucu yakalanan Emrah C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.