Samsun'da İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki iş yerinden para çaldığı iddia edilen Gürcistan uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Kale Mahallesi'nde kapı kilidi kırılarak girilen iki iş yerinden bin 700 lira çalındığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından eşkal tespiti yaparak, Gürcistan uyruklu Guram K. (32) ve Levanı I'yı (28) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen firari şüpheli Mikheil Z'nin (33) ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.