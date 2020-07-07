Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
07.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:42
Samsun'un Havza ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ahmet Demir'in kullandığı 76 AL 155 plakalı otomobil, Samsun-Ankara kara yolu Yenice Kavşağı'nda, Zafer Karaca (62) idaresindeki 55 ZD 906 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Karaca ile araçlarda bulunan İsa Algun (59), Resul Kızıltepe (64), Ekrem Doğan (75), Zafer Alp Karaca (14) ve Niyazi Tankuş (68) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA