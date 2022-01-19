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Samsun'da iki ilçede eğitime kar engeli

Samsun'da iki ilçede eğitime kar engeli
AA / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, olumsuz hava şartlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde kar ve buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe günü okulların tatil edildiği duyuruldu.

AA / Mustafa Çavuş - Son Dakika Haberleri

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