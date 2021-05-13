Son dakika haberi: Hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu bir sağlık çalışanı yaralandı
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Son dakika haberi: Hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu bir sağlık çalışanı yaralandı

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Samsun'da hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun'da hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

Patlama sonucu görevli yardımcı sağlık personeli Erhan Çakır yaralandı. Yüzü ve vücudunda yanıklar oluşan Çakır, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Patlama sonucu acil serviste hafif hasar meydana geldi.

Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta almaya gittiği sırada oksijen tüpünün patladığını söyledi.

Hemen odadan çıktığını belirten Çakır, "Yüzüm ve vücudumda yanıklar oluştu." dedi.

Son dakika haberi: Hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu bir sağlık çalışanı yaralandı
Son dakika haberi: Hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu bir sağlık çalışanı yaralandı
Son dakika haberi: Hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu bir sağlık çalışanı yaralandı
Son dakika haberi: Hastanede oksijen tüpünün patlaması sonucu bir sağlık çalışanı yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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